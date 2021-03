Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)DEL 5 MARZOORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITENINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLA DIRAMAZIONESUD SI RALLENTA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE TIBURTINA RALLENTAMENTI A SETTECAMINI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI CASAL BIANCO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLINI UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE PROSGEUE IL PROGETTO SCHOOL RIDE...