Vaccini, Acquaroli: «Andiamo veloci. Anche a domicilio e al lavoro. Ma Roma deve fare presto»

Modello Marche. Va avanti spedita la vaccinazione della popolazione nella Regione guidata da Francesco Acquaroli. Somministrazioni Anche a domicilio e nei luoghi di lavoro. Per accelerare il piano. E raggiungere l'obiettivi di stringere i tempi. Marche, Acquaroli: novità sui Vaccini È il governatore di Fratelli d'Italia a illustrare le novità. "Abbiamo appena approvato in Giunta l'accordo con i medici di medicina generale. Per procedere con la somministrazione dei Vaccini anti-Covid a domicilio. E negli studi medici". Non solo. "Abbiamo Anche aperto un tavolo con le categorie economiche e produttive. E la Camera di Commercio per definire un protocollo per la somministrazione dei Vaccini Anche nei luoghi di lavoro".

