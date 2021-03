Ultime Notizie Roma del 05-03-2021 ore 10:10 (Di venerdì 5 marzo 2021) Romadailynews radio giornale cronaca giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Festival di Sanremo in apertura l’ariston celebra la musica d’autore le gag di Ibra Fiorello Il PD la malattia i Negramaro rendono omaggio a Lucio Dalla con quattro marzo 1943 atterremo e6v che si esibiscono nei classici della musica d’autore italiana commozione con Antonella Ferrari Ibra arriva in ritardo Ciao D’Alema torno Clooney e con l’aiuto di Amadeus Fiorello si taglia i baffi in diretta TV sul palco e la politica PD Zingaretti si dimette mi vergogno che si parli solo di poltrone primarie scrive su Facebook dovremmo discutere di come sostiene il governo draghi Spero che ora il PD torni a parlare dei problemi del paese impegnarsi per risolverli scrive Zingaretti Facciamo il possibile dice Orlando affinché ci ripensi Big del partito da Franceschini Adrimi chiedono che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021)dailynews radio giornale cronaca giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Festival di Sanremo in apertura l’ariston celebra la musica d’autore le gag di Ibra Fiorello Il PD la malattia i Negramaro rendono omaggio a Lucio Dalla con quattro marzo 1943 atterremo e6v che si esibiscono nei classici della musica d’autore italiana commozione con Antonella Ferrari Ibra arriva in ritardo Ciao D’Alema torno Clooney e con l’aiuto di Amadeus Fiorello si taglia i baffi in diretta TV sul palco e la politica PD Zingaretti si dimette mi vergogno che si parli solo di poltrone primarie scrive su Facebook dovremmo discutere di come sostiene il governo draghi Spero che ora il PD torni a parlare dei problemi del paese impegnarsi per risolverli scrive Zingaretti Facciamo il possibile dice Orlando affinché ci ripensi Big del partito da Franceschini Adrimi chiedono che ...

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - cristiansabau1 : RT @cristiansabau1: Coronavirus aggiornamenti: in Italia 92.472 casi totali e 10.023 morti (+889). In Lombardia 542 nuovi morti (+10%) e ol… - cristiansabau1 : Coronavirus aggiornamenti: in Italia 92.472 casi totali e 10.023 morti (+889). In Lombardia 542 nuovi morti (+10%)… -