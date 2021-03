Ufficiale – La Campania passa in zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) Come aveva anticipato oggi il presidente della Regione Vincenzo De Luca la Campania da lunedì 8 marzo passerà in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze per cui passano in area arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la Campania. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Come aveva anticipato oggi il presidente della Regione Vincenzo De Luca lada lunedì 8 marzo passerà in. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze per cuino in area arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e inla. L'articolo ilNapolista.

