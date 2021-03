Udinese-Sassuolo, De Zerbi: “Con il Napoli meritavamo la vittoria. Berardi? Alla ‘Dacia Arena’ zero rischi” (Di venerdì 5 marzo 2021) Vigilia di Udinese-Sassuolo.La compagine neroverde torna in campo dopo il pirotecnico 3-3 interno contro il Napoli del turno infrasettimanale ed il tecnio della squadra emiliana, Roberto De Zerbi, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della società "SassuoloChannel", ha presentato la prossima sfida di campionato, in programma domani pomeriggio (sabato 6 marzo), contro l'Udinese. Partendo proprio dAlla gara contro i partenopei, l'allenatore della squadra emiliana ha così iniziato la conferenza stampa della vigilia."Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95', diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c'è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Purtroppo abbiamo pagato caro alcuni errori e non siamo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Vigilia di.La compagine neroverde torna in campo dopo il pirotecnico 3-3 interno contro ildel turno infrasettimanale ed il tecnio della squadra emiliana, Roberto De, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della società "Channel", ha presentato la prossima sfida di campionato, in programma domani pomeriggio (sabato 6 marzo), contro l'. Partendo proprio dgara contro i partenopei, l'allenatore della squadra emiliana ha così iniziato la conferenza stampa della vigilia."Se guardiamo come abbiamo raggiunto il pari, su rigore al 95', diciamo e pensiamo che ci è andata bene ma se guardiamo la partita c'è rammarico perché avremmo dovuto, potuto e voluto vincere. Purtroppo abbiamo pagato caro alcuni errori e non siamo ...

