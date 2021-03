Toscana: ordinanza Giani su seconde case annullata dal Tar (Di venerdì 5 marzo 2021) La misura contestata non appare adottata nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) La misura contestata non appare adottata nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Toscana: ordinanza Giani su seconde case annullata dal Tar - manu_etoile : RT @BarbaraRaval: Seconde case in Toscana: il TAR annulla l'ordinanza regionale che limita il rientro da altre regioni nelle seconde case.… - infoitinterno : Il Tar annulla l'ordinanza della Toscana sull'accesso alle seconde case: 'Non è necessario avere il medico cu… - rep_firenze : Il Tar annulla l'ordinanza della Toscana sull'accesso alle seconde case: 'Non è necessario avere il medico curante… - MLipperi : RT @rej_panta: Covid, Tar annulla ordinanza Toscana su limiti seconde case .. -