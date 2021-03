Sanremo 2021, finalissima nuove proposte: chi è il vincitore (Di venerdì 5 marzo 2021) Una splendida gara giunta al termine, quella della sezione nuove proposte di Sanremo 2021, il cui vincitore è Gaudiano Una responsabilità non da poco quella di Amadeus e Beatrice Venezi che hanno dovuto annunciare il vincitore della sezione nuove proposte di Sanremo 2021. Dopo una magistrale esibizione dei concorrenti Davide Shorty – “Regina”, Gaudiano – L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Una splendida gara giunta al termine, quella della sezionedi, il cuiè Gaudiano Una responsabilità non da poco quella di Amadeus e Beatrice Venezi che hanno dovuto annunciare ildella sezionedi. Dopo una magistrale esibizione dei concorrenti Davide Shorty – “Regina”, Gaudiano – L'articolo proviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - Corriere : Gaudiano è il vincitore di Sanremo Giovani con la canzone «Polvere da sparo» dedicata a... - immediatonet : ?? Trionfa Luca #Gaudiano! Il cantante foggiano vince la gara delle giovani proposte del Festival di #Sanremo -