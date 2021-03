Roma, bevono drink in un locale dopo le 18: scattano sanzioni e chiusura per il bar (Di venerdì 5 marzo 2021) Proseguono i controlli anti Covid a Roma, dove un altro locale in zona Trastevere è stato sanzionato e chiuso. I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere ieri sera hanno verificato un esercizio commerciale, di vicolo del Bologna. All’interno del locale degli avventori stavano consumando bevande, nonostante fossero passate le 18, orario di chiusura al pubblico, così come previsto dalla normativa anti-covid. I militari hanno identificato il titolare che è stato multato per 400 euro e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Proseguono i controlli anti Covid a, dove un altroin zona Trastevere è stato sanzionato e chiuso. I Carabinieri della StazioneTrastevere ieri sera hanno verificato un esercizio commerciale, di vicolo del Bologna. All’interno deldegli avventori stavano consumando bevande, nonostante fossero passate le 18, orario dial pubblico, così come previsto dalla normativa anti-covid. I militari hanno identificato il titolare che è stato multato per 400 euro e ilè stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, bevono drink in un locale dopo le 18: scattano sanzioni e chiusura per il bar - GenFarina : @letiziadavoli Vedrai come se dice a Roma tra poco se lo bevono. - tonino17091980 : @CottarelliCPI Sono giorni che scrivo sui social via Savoia Roma tutte le sere almeno 50 che fumano e bevono assemb… - MJCertifiedTM : @strumentiumani Non conosce Roma. Se bevono pure lui - tonino17091980 : @myrtamerlino salve Myrta voglio segnalare che tutte le sere passo da via Savoia a Roma e vedo decine di ragazzi ch… -