Questi templi giapponesi sembrano usciti da un anime

(Di venerdì 5 marzo 2021) La passione del fotografo giapponese Iori Takano per idi montagna del suo paese trova sfogo in una serie di incredibili scatti, in cui i colori tenui di sperdute località di montagna ricordano le ambientazioni ditipici della cultura nipponica. A un occhio poco attento, grazie a un gioco di luci tra neve e lampioni, le foto si mostrano come frame di animazioni digitali, in cui dissolvenze e sfumature – cifra stilistica del fotografo – donano un’aura di amenità e mistero, alla base di molte storie che appartengono al folklore e alla cultura del popolo che più d’ogni altro ha fatto delle produzioni d’animazione il proprio elemento di riconoscibilità. Potete sfogliare alcuni discatti nella nostra gallery di oggi. Wired.

