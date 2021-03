Netflix | Asterix e Obelix il film | trama

(Di venerdì 5 marzo 2021), protagonisti di un celebre fumetto francese realizzata da Renè Goscinny e con i disegni di Alberto Uderzo, sta per diventare una serie animata in 3D; l’annuncio è stato ufficializzato dae il regista che si occuperà del nuovo titolo, Alain Chabat. L’uscita è prevista per il 2023, considerando che la realizzazione richiederà circa due anni.sono i protagonisti del fumetto creato alla fine Articolo completo: dal blog SoloDonna

prato_vilma : RT @fumettologica: Netflix produrrà una serie animata di Asterix - fumettologica : Netflix produrrà una serie animata di Asterix - Imperoland : Appuntamento al 2023 su @NetflixIT! ?? - MustangSteeve71 : RT @anna_annie12: Asterix, annunciata la serie TV Netflix | Sky TG24 - Wally_84 : RT @SkyTG24: Asterix, annunciata la serie TV Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix Asterix

Tom's Hardware Italia

... la serie tv avrà come obbiettivo principale mettere d'accordo i fan di vecchia data del personaggio e con gli utenti di: Lo stesso Surugue si è detto entusiasta ed ha dichiarato:, la ...e Obelix torneranno con una nuova serie animata original su. La serie con i personaggi di Goscinny e Uderzo avrà l'animazione 3D e la collaborazione dello scrittore Alain Chabat, ...In lavorazione una nuova serie animata di Asterix. Sarà sviluppata da Netflix e sarà completamente in 3D: eccovi i primi dettagli!Asterix e Obelix, protagonisti di un celebre fumetto francese realizzata da Renè Goscinny e con i disegni di Alberto Uderzo, sta per diventare una ...