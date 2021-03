Morto Carlo Tognoli: a 82 anni si è spento l’ex sindaco socialista di Milano e ministro Carlo Tognoli (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovo lutto nel mondo della politica: è Morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano. L’annuncio viene diffuso in questi minuti tramite un annuncio su twitter di Beppe Sala, attuale sindaco di Milano. In carriera, è stato più volte ministro, membro del Partito socialista Italiano. Da qualche mese Carlo Tognoli era ricoverato a causa del Covid. Morto a 82 anni Carlo Tognoli La notizia viene data direttamente dal sindaco di Milano Beppe Sala. Su Twitter, scrive: “Milano piange la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuovo lutto nel mondo della politica: è, exdi. L’annuncio viene diffuso in questi minuti tramite un annuncio su twitter di Beppe Sala, attualedi. In carriera, è stato più volte, membro del PartitoItaliano. Da qualche meseera ricoverato a causa del Covid.a 82La notizia viene data direttamente daldiBeppe Sala. Su Twitter, scrive: “piange la ...

Corriere : Morto Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano - Corriere : Morto Carlo Tognoli, ex sindaco socialista di Milano - repubblica : Covid, è morto il capitano della Marina Alfredo De Carlo: aveva 49 anni. Il ministro Guerini: 'Vicini alla famiglia… - ilpost : È morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano - NoiNotizie : RT @ultimenotizie: L'ex sindaco di #Milano e due volte ministro #CarloTognoli è morto questa mattina nel capoluogo lombardo. Lo annuncia Bo… -