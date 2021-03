Mortalità 2020 e impatto di Covid-19: mai così tanti decessi dal Dopoguerra (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: Getty Images)È la sintesi estrema del rapporto sulla Mortalità per tutte le cause in Italia per l’anno 2020 stilato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Istat (impatto dell’epidemia Covid-19 sulla Mortalità totale della popolazione residente, anno 2020). Si contano 100.526 decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti (2015-2019): un eccesso del 15,6%. E se escludiamo i mesi di gennaio e febbraio 2020, quando nel nostro Paese l’epidemia di Covid-19 non si vedeva ancora, l’eccesso di Mortalità è ancora più alto: 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). Mortalità generale Il numero totale di ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: Getty Images)È la sintesi estrema del rapporto sullaper tutte le cause in Italia per l’annostilato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Istat (dell’epidemia-19 sullatotale della popolazione residente, anno). Si contano 100.526in più rispetto alla media degli anni precedenti (2015-2019): un eccesso del 15,6%. E se escludiamo i mesi di gennaio e febbraio, quando nel nostro Paese l’epidemia di-19 non si vedeva ancora, l’eccesso diè ancora più alto: 108.178in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso).generale Il numero totale di ...

