Lombardia, il mondo della scuola scende in piazza: "Non lasciateci ancora a casa" (Di venerdì 5 marzo 2021) Il mondo della scuola ha deciso di dire basta, di fronte alle indecisioni di un governo che non ha ancora un piano per affrontare l'emergenza Covid-19 e continua a insistere, in mancanza di soluzioni, su chiusure e restrizioni. Fuori da Palazzo Lombardia, a Milano, si è così radunato il comitato "A scuola" per dar vita a un flashmob di protesta al quale hanno partecipato genitori e docenti, tutti uniti nel chiedere che non siano "gli studenti a pagare per la disorganizzazione del sistema sanitario". Ma le proteste non si sono limitate all'ambito locale. Oltre alla Regione, infatti, nel mirino dei manifestanti anche le indecisioni di un governo latitante ormai da mesi: "Accorciamo i tempi, vaccino agli insegnanti, tracciamento agli studenti. La salute parte dalla ...

