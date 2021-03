LIVE – Discesa maschile Saalbach 5 marzo 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lascritta della primaliberadi– Hinterglemm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. I velocisti tornano in pista per la prima volta dopo in Mondiali di Cortina, dove in questa specialità ha trionfato Vincent Kriechmayr. La gara è in programma sabato 5alle ore 11:20. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA11.15 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allatestuale della primaliberadi. A causa della nebbia, la gara prenderà il via alle ore 11.30 SportFace.