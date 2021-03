(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - E' "moltoche ladei rappresentati si riunisca come previsto il prossimo 8 marzo per votare laaldi unità nazionale" libico. Lo ha detto il titolare della Farnesina, Luigi Di, durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves LeDrian. Diha insistito sulla "tenuta delle elezioni nella data decisa dai libici stessi", il prossimo 24 dicembre, sulla "piena attuazione" dell'accordo per il cessate il fuoco del 23 ottobre scorso, "incluso - ha detto - il completo ritiro di combattenti e mercenari stranieri" e sull' "avvio del processo di riconcilazione nazionale", oltre che sulla necessità di attenuare la "grave crisi socio- economica che interessa il Paese".

ItalyMFA : Incontro del Min. @luigidimaio con l’Inviato Speciale dell'UNSG per la #Libia, @UNJanKubis. ??Leggi qui il comuni… - TV7Benevento : Libia: Di Maio, 'importante Camera rappresentanti voti l'8 fiducia a governo'... - TV7Benevento : Libia: Di Maio, 'entrata in fase cruciale percorso verso stabilità'... - Unpodiqya : @doluccia16 Toninelli aspetta ancora il tunnel di maio che spostino la Libia al posto del libano - soteros1 : RT @TerlizziGerardo: Dopo la mafia nigeriana, siamo invasi da fondamentalisti ed estremisti dell'Isis dalla Libia, il tutto senza controll… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio

SardiniaPost

Parigi, 04 mar 18:52 - Nel corso dell'incontro previsto per domani, 5 marzo, a Roma tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi......] di Lorenzo Giarelli, il governo della mazzetta Ci contavano tutti, dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per la, Ján Kubi?, al ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, che ...Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “La Libia è entrata in una fase cruciale del suo percorso verso la strabilità attraverso un’importante transizione istituzionale, risultato per il quale la comunità internaz ...Nel corso dell'incontro previsto per domani, 5 marzo, a Roma tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ...