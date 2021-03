Il fondo da 500mila euro di Amazon per le aziende di consegna create dalle donne

(Di venerdì 5 marzo 2021) Se da una parte del mondo arrivano accuse di discriminazione razziale e di genere, dall’altrasi impegna a sostenere le imprenditrici italiane che vogliono aprire la loro azienda diGender Equality, a pochi giorni dalla Festa delle(lunedì 8 marzo), mette a disposizione untotale dain favore delle. Ovviamente non tutta la cifra sarà messa a disposizione di ogni singola imprenditrice, ma solo una parte. LEGGI ANCHE >accusato di discriminazione razziale e di genere Si parla di un tetto massimo, a persona, di 15mila. Possono non sembrare molti soldi, ma in realtà questa cifra copre le spese di avviamento dell’attività. Il tutto è riservato solamente ...

Amazon ha annunciato una nuova iniziativa pensata per sostenere la parità di genere nel settore logistico grazie allo stanziamento di un fondo di 500mila euro rivolto alle donne che vogliono diventare imprenditrici e avviare una propria azienda di consegne. Il progetto rientra nell'ambito del programma Delivery Service Partner. Amazon lancia un fondo da 500 mila euro in Italia a sostegno di iniziative di imprenditoria femminile rivolto alle donne che vogliono dare vita alla propria azienda di consegne. Lo annuncia il gruppo ...