Il coprifuoco per i minori sarà alle 18, vietato fumare in strada (Di venerdì 5 marzo 2021) Terzigno entra in zona rossa di rischio covid per volere del suo sindaco: coprifuoco alle 18 per i minori. Covid Campania, Terzigno diventa zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Terzigno entra in zona rossa di rischio covid per volere del suo sindaco:18 per i. Covid Campania, Terzigno diventa zona rossa su Notizie.it.

fattoquotidiano : Andria, passeggiava in pieno coprifuoco: ragazzo di 20 anni tira una testata a un carabiniere per evitare la sanzio… - Filocre1 : Gli ascolti del Festival non fanno testo. Bisogna ragionare sul fatto che dalle 22 c'è il coprifuoco. Se per molti… - aspettaaspetta : RT @DiegoFusaro: Leggo che probabilmente potrà esservi il coprifuoco anticipato. Il coprifuoco alle 22, in effetti, indicava un tasso ancor… - nona_onda : RT @boni_castellane: Ma se dopo diciamo quattro anni di lockdown inutili, coprifuoco demenziali, mascherine imbecilli e vaccini inefficaci… - FLucanto__ : coprifuoco per tutta l’italia alle 20:00?sto già morendo -