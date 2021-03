Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania (Di venerdì 5 marzo 2021) Caso Gregoretti, nuova udienza preliminare oggi nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona. Il giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro dovrà decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di ascoltare in aula, come testimone, l’ex Presidente dell’Anm Luca Palamara. Ieri le parti civili, tra cui Legambiente, Arci e l’associazione AccoglieRete, hanno depositato la richiesta formale anticipata nella scorsa udienza. I legali chiedono di ascoltare Palamara “autorevole figura di snodo istituzionale tra Csm, Anm, Presidenza della Repubblica e figure politiche e di governo di primo piano” per “fare chiarezza” su “uno spazio grigio, una preoccupante zona d’ombra” in “ragione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Casopreliminare oggi nell’aula bunker del carcere Bicocca di, a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo, imputato per sequestro di persona. Il giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro dovrà decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di ascoltare in aula, come testimone, l’ex Presidente dell’Anm Luca Palamara. Ieri le parti civili, tra cui Legambiente, Arci e l’associazione AccoglieRete, hanno depositato la richiesta formale anticipata nella scorsa. I legali chiedono di ascoltare Palamara “autorevole figura di snodo istituzionale tra Csm, Anm, Presidenza della Repubblica e figure politiche e di governo di primo piano” per “fare chiarezza” su “uno spazio grigio, una preoccupante zona d’ombra” in “ragione ...

luigiasero : Salvini oggi a Catania: nuova udienza per “caso Gregoretti” - LaVocedellIsola : Salvini oggi a Catania: nuova udienza per “caso Gregoretti” - lifestyleblogit : Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania - - DriverMattia198 : RT @Adnkronos: #Gregoretti, nuova udienza per #Salvini a #Catania - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Gregoretti, nuova udienza per #Salvini a #Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoretti nuova Gregoretti: domani udienza Salvini a Catania, gup deciderà su testimonianza Palamara Nuova udienza preliminare, domani mattina, nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, a carico ... imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti. Il giudice per le udienze ...

Gregoretti: domani udienza Salvini a Catania, gup deciderà su testimonianza Palamara (3) Tema su cui Salvini ha tirato fuori, nell'ultima memoria, una nuova prova, parlando di un 'Gps per l'orientamento in mare che dopo il salvataggio fu trovato uno zainetto' a dimostrazione di 'una ...

Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania Adnkronos Gregoretti, nuova udienza per Salvini a Catania Caso Gregoretti, nuova udienza preliminare oggi nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona. Il giudice pe ...

Gregoretti: domani udienza Salvini a Catania, gup deciderà su testimonianza Palamara Il giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro dovrà decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di ascoltare in aula, come testimone, l'ex Presidente dell'Anm Luca Palamara. Oggi l ...

udienza preliminare, domani mattina, nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, a carico ... imputato per sequestro di persona per la vicenda della nave. Il giudice per le udienze ...Tema su cui Salvini ha tirato fuori, nell'ultima memoria, unaprova, parlando di un 'Gps per l'orientamento in mare che dopo il salvataggio fu trovato uno zainetto' a dimostrazione di 'una ...Caso Gregoretti, nuova udienza preliminare oggi nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato per sequestro di persona. Il giudice pe ...Il giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro dovrà decidere se accogliere la richiesta delle parti civili di ascoltare in aula, come testimone, l'ex Presidente dell'Anm Luca Palamara. Oggi l ...