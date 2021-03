Gol di mano? Si cambia | ecco quando è valido

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova regola per il calcio: il tocco diaccidentale che porta a segnare un gol non sarà più considerato fallo e la rete sarà dunque convalidata. Questomento entrerà in vigore da luglio, secondo quanto ha chiarito l’Assemblea Generale Annuale dell’International Football Association Board (Ifab), che si è tenuta oggi in videoconferenza, a proposito delle norme sul fallo dipoiché l’interpretazione non è sempre stata coerente. “Il tocco diaccidentale che porta a segnare un gol o ad avere un’opportunità di realizzarlo non sarà più considerato un fallo”. All’incontro che è stato presieduto dal presidente della Federcalcio gallese, Kieran O’Connor, hanno partecipato rappresentanti della Fifa, guidati dal presidente Gianni Infantino, nonché della FA, della FA irlandese, della FA scozzese e dell’Ifab, ...