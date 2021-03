Fontana: "Il virus corre, non si poteva aspettare il weekend" (Di venerdì 5 marzo 2021) Fontana chiarisce la scelta di istituire la zona arancione scuro in Lombardia: "Il virus corre e non si poteva aspettare il weekend". Lombardia in arancione scuro, Fontana: “Costretti a chiudere all’improvviso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021)chiarisce la scelta di istituire la zona arancione scuro in Lombardia: "Ile non siil". Lombardia in arancione scuro,: “Costretti a chiudere all’improvviso” su Notizie.it.

AleCipo76 : @LaStampa #Fontana avete continuato a trasmettere dati incompleti per ridurre l’RT e cercare di riaprire subito tu… - ErmannoKilgore : RT @uzupetru: ?? in #Lombardia dilaga la #pandemia. Chiudete le frontiere. Non scendete al Sud. Grazie ?? - Mauro5514 : RT @uzupetru: ?? in #Lombardia dilaga la #pandemia. Chiudete le frontiere. Non scendete al Sud. Grazie ?? - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: chiudere è la scelta giusta, anticipare il virus #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: chiudere è la scelta giusta, anticipare il virus #covid -