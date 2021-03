Fino all' ultimo indizio | la recensione | Denzel Washington e Rami Malek a caccia di serial killer

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ladiall', crime poliziesco diretto da John Lee Hancock e interpretato dae Jared Leto, da oggi in esclusiva digitale. Un'incursione nell'universo deiin un thriller classico, come mette in luce ladiall', nuova fatica di John Lee Hancock da oggi in esclusiva digitale. Il regista di The Founder e The Blind Side cuce addosso aun ruolo da poliziotto alla vecchia maniera. Non per nulla, la storia è ambientata negli anni '90, senza cellulari e con pochi supporti tecnologici alle indagini. Joe "Deke" ...