Draghi blocca i vaccini e fa arrabbiare gli inglesi. Ma l'Europa non torna indietro (Di venerdì 5 marzo 2021) Boris Johnson contesta la decisione della Ue di approvare lo stop da parte dell'Italia di 250mila dosi di vaccino Astrazeneca destinate all'Australia. Una scelta voluta da Mario Draghi e comunicata dal premier a Ursula von der Leyen durante una telefonata. Ma il Regno Unito è critico verso una decisione che promette di fare scuola visto che anche la Francia si accinge a seguire la stessa linea inaugurata dal nostro governo. Il disappunto del governo inglese Secondo il governo inglese le limitazioni alle esportazioni "mettono a rischio" la lotta globale al Covid. Rispondendo alle domande di giornalisti durante un briefing a Downing Street riguardo all'utilizzo da parte del governo italiano del meccanismo di controllo varato dalla Ue, un portavoce ha affermato che Johnson aveva ricevuto da Ursula Von der Leyen assicurazioni che questo meccanismo non sarebbe stato ...

