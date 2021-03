Del Bello: panchine rosse, case rifugio e iniziative in scuole (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Una panchina di marmo a via del Vignola e una panchina rossa a Piazza Elio Callisto inaugurano la stagione delle opere artistiche che il Municipio Roma II dedica al contrasto della violenza nei confronti delle donne. Un concerto all’Auditorium Parco della Musica il 30 marzo concludera’ il percorso che durera’ per tutto il mese e che celebrera’ le donne nel territorio. “L’otto marzo ha oggi molti significati. Accanto alla riflessione non scontata sul riconoscimento del ruolo delle donne nella societa’ a tutti i livelli, alla difesa che ancora oggi bisogna fare dei diritti acquisiti negli anni grazie alle lotte del movimento femminista- ha dichiarato la Presidente Francesca del Bello- oggi questa giornata rappresenta, purtroppo ancora, la battaglia contro la violenza di genere che va condotta sia con azioni concrete che con iniziative ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Una panchina di marmo a via del Vignola e una panchina rossa a Piazza Elio Callisto inaugurano la stagione delle opere artistiche che il Municipio Roma II dedica al contrasto della violenza nei confronti delle donne. Un concerto all’Auditorium Parco della Musica il 30 marzo concludera’ il percorso che durera’ per tutto il mese e che celebrera’ le donne nel territorio. “L’otto marzo ha oggi molti significati. Accanto alla riflessione non scontata sul riconoscimento del ruolo delle donne nella societa’ a tutti i livelli, alla difesa che ancora oggi bisogna fare dei diritti acquisiti negli anni grazie alle lotte del movimento femminista- ha dichiarato la Presidente Francesca del- oggi questa giornata rappresenta, purtroppo ancora, la battaglia contro la violenza di genere che va condotta sia con azioni concrete che con...

