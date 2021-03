Covid, la Campania passa in zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la regione Campania.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo.no in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e inla regione.(ITALPRESS).

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - Bianca34874951 : RT @TgLa7: ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - RaffaeleDeMari4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Campania in zona rossa da lunedì: firmata l'ordinanza #covid -