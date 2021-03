Chi è Giulio Pretelli Fratello di Pierpaolo: Età, Instagram e Fidanzata Incinta (Di venerdì 5 marzo 2021) Giulio Pretelli è un ragazzo originario di Marate di 21 anni, il Fratello minore di Pierpaolo Pretelli ,ex velino e ex concorrente del Grande Fratello VIP, noto al pubblico per aver partecipato a Pomeriggio 5 e Mattino 5 come ospite ed opinionista. Giulio Pretelli e la sua Fidanzata aspettano un figlio nonostante la giovane età. Chi è Giulio Pretelli? Nome: Giulio Pretelli Data di nascita: 27 febbraio 2000 Età: 21 anni Segno Zodiacale: Pesci Luogo di nascita: Maratea (Potenza) Altezza: 190 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile Profilo Instagram Ufficiale: @PierpaoloPretelli Seguici sul nostro ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 5 marzo 2021)è un ragazzo originario di Marate di 21 anni, ilminore di,ex velino e ex concorrente del GrandeVIP, noto al pubblico per aver partecipato a Pomeriggio 5 e Mattino 5 come ospite ed opinionista.e la suaaspettano un figlio nonostante la giovane età. Chi è? Nome:Data di nascita: 27 febbraio 2000 Età: 21 anni Segno Zodiacale: Pesci Luogo di nascita: Maratea (Potenza) Altezza: 190 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno visibile ProfiloUfficiale: @Seguici sul nostro ...

