Carletti dei Nomadi: "Esibizione Ibra? E' stata simpatica. Do il massimo dei voti"

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle canzoni d'autore della musica italiana, si è esibito anche Zlatan Ibrahimovic insieme allo storico amico e tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. I due hanno interpretato, con Fiorello e Amadeus, la canzone dei Nomadi "Vagabondo". "E' stata simpatica, ci vuole del coraggio per cantarla e loro ce l'hanno avuto, servono polmoni e tanto fiato e a loro non sono mancati: do a tutti e quattro il massimo dei voti". Queste il commento del leader dei Nomadi Beppe Carletti, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Carletti ha infine scherzato sul giocatore rossonero: "Ibrahimovic? Diciamo che mi piace più da conduttore che come cantante…"

