Amici 20, Alessandro Cavallo ed Enula sul punto di lasciarsi, ma poi accade che… (Di venerdì 5 marzo 2021) Era nata una nuova coppia tra i concorrenti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, quella formata dalla cantante Enula e dal ballerino Alessandro Cavallo. Nel daytime del talent-show andato in onda poco fa su Canale 5, abbiamo potuto però assistere ad un chiaro dietrofront di Enula nei confronti del ballerino, sulla base di un’ideale di vita secondo cui “deve vivere la sua vita da sola”. Il ballerino non ha preso bene le parole della compagna di viaggio, al quale ha risposto: Stava per crearsi qualcosa di importante però se tu preferisci che questa cosa termini, che tu ti prenda il tuo spazio, ti prego almeno dimmelo adesso. Enula alle parole di Cavallo, che sembravano metterla davanti ad una scelta immediata, è apparsa titubante. Ha infatti ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021) Era nata una nuova coppia tra i concorrenti della ventesima edizione didi Maria De Filippi, quella formata dalla cantantee dal ballerino. Nel daytime del talent-show andato in onda poco fa su Canale 5, abbiamo potuto però assistere ad un chiaro dietrofront dinei confronti del ballerino, sulla base di un’ideale di vita secondo cui “deve vivere la sua vita da sola”. Il ballerino non ha preso bene le parole della compagna di viaggio, al quale ha risposto: Stava per crearsi qualcosa di importante però se tu preferisci che questa cosa termini, che tu ti prenda il tuo spazio, ti prego almeno dimmelo adesso.alle parole di, che sembravano metterla davanti ad una scelta immediata, è apparsa titubante. Ha infatti ...

IsaeChia : #Amici20, #AlessandroCavallo ed #Enula sul punto di lasciarsi, ma poi accade che… - Fragolaisnotde1 : RT @gsva2021: Propongo, se Giulia o Tommaso o Alessandro non vanno al serale smettiamo di vedere amici di massa? #Amici20 - assvrdo : RT @gsva2021: Propongo, se Giulia o Tommaso o Alessandro non vanno al serale smettiamo di vedere amici di massa? #Amici20 - gsva2021 : Propongo, se Giulia o Tommaso o Alessandro non vanno al serale smettiamo di vedere amici di massa? #Amici20 - nullafacenteh : Comunque se non va al serale Tommaso, Enula, Giulia , Ibla e Alessandro non lo guarderò amici. #AMICI20 -