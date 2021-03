Amici 20, Aka7even: “La mia solitudine”, il racconto toccante (Di venerdì 5 marzo 2021) La rivelazione di Aka7even che ad Amici ha parlato del periodo buio vissuto in passato: le parole del cantante lasciano tutti di stucco. E’ senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione di Amici: Aka7even e la ballerina Martina Miliddi hanno vissuto una storia abbastanza turbolenta, piena di alti e bassi in cui L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 marzo 2021) La rivelazione diche adha parlato del periodo buio vissuto in passato: le parole del cantante lasciano tutti di stucco. E’ senza dubbio uno dei protagonisti più discussi di questa edizione die la ballerina Martina Miliddi hanno vissuto una storia abbastanza turbolenta, piena di alti e bassi in cui L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsaeChia : #Amici20, il racconto toccante di #Aka7Even commuove i suoi compagni: ‘Sono uscito per miracolo dal coma e…’ - martistyl : RT @VicolodelleNews: ‘#AmiciSpecials’ Il toccante e straziante racconto della vita di #Aka7even che si mostra come Luca Marzano: un piccolo… - VicolodelleNews : ‘#AmiciSpecials’ Il toccante e straziante racconto della vita di #Aka7even che si mostra come Luca Marzano: un picc… - VicolodelleNews : ‘#AmiciSpecials’ Il toccante e straziante racconto della vita di #Aka7even che si mostra come Luca Marzano: un picc… - Loveisl29659016 : RT @unapersonachev1: Ma solo io mi ero immaginata questa scena così? #Amici20 #aka7even #Leonardo #deddy #alessandro #amici2021 #amici htt… -