Agente Rrahmani | “Sogna di diventare capitano e scrivere la storia con il Napoli”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Adrian Aliaj,di Amir, ai microfoni del sito Si Gonfia La Rete ha parlato delle recenti prestazioni del suo assistito e degli obiettivi che il difensore si è posto al: “Finalmente tutto sta tornando al posto giusto. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Amir, che spera di poterlacon ilun giorno ildella squadra. Amir mi dice sempre che ama questa città, che ama questo club ed è attratto dai tifosi del: è stupito dal fatto di vederli sempre pieni di emozioni e di temperamento”. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Rrahmani, l'agente: 'Sogna di diventare un giorno il capitano del Napoli' - Rrahmani, l'agente: 'Amir vuole diventare il capitano del Napoli' - Agente Rrahmani: "Vuole scrivere la storia del Napoli e diventare capitano" Adrian Aliaj al sito Si Gonfia La Rete - #Rrahmani, l'agente: 'Amir innamorato di #Napoli e della sua gente. Un giorno vorrebbe essere il capitano' - #Rrahmani sogna in grande

