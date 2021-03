Zingaretti si dimette da segretario | «Ho fatto la mia parte Ora scelga l’assemblea»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Impallinato”, come si direbbe in gergo, in casa propria, alla fine ildel Partito Democratico Nicolaannuncia le proprie dimissioni. Lo fa con un post su Facebook dove non lesina durezza. «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni», attacca il governatore della Regione Lazio con un lungo post su Facebook. «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente ...