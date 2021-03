Vittoria Ceretti: età, altezza, peso, fidanzato e misure (Di giovedì 4 marzo 2021) Vittoria Ceretti inizia la carriera da modella partecipando a Elite Model Look nel 2012 ma è con la sfilata primavera-estate 2014 di Dolce&Gabbana che fa il suo debutto sulle passerelle delle grandi maison come Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Valentino, Azzedine Alaia, Hermès, Lanvin, Miu Miu e molti altri. Poi sono arrivati le altre maison italiane come Armani e le consacrazioni all’estero con Alexander McQueen, Chanel, Dior e Louis Vuitton. Vittoria Ceretti è una ragazza come tante che ama i social e racconta la sua vita su Instagram. Durante la Milano Fashion Week del 2017, è risultata tra le 5 modelle che hanno guadagnato più follower dopo Carla Bruni, Helena Christensen e Claudia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)inizia la carriera da modella partecipando a Elite Model Look nel 2012 ma è con la sfilata primavera-estate 2014 di Dolce&Gabbana che fa il suo debutto sulle passerelle delle grandi maison come Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Valentino, Azzedine Alaia, Hermès, Lanvin, Miu Miu e molti altri. Poi sono arrivati le altre maison italiane come Armani e le consacrazioni all’estero con Alexander McQueen, Chanel, Dior e Louis Vuitton.è una ragazza come tante che ama i social e racconta la sua vita su Instagram. Durante la Milano Fashion Week del 2017, è risultata tra le 5 modelle che hanno guadagnato più follower dopo Carla Bruni, Helena Christensen e Claudia ...

