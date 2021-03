Versi roventi fuor di metafora

(Di venerdì 5 marzo 2021) Crepa poeta! è il titolo della nuova raccolta di Stefano Raspini, figura ormai mitica dei poetry slam e dell’underground poetante italiano (Argolibri, pp. 120, euro 12). Raspini lascia che la poetessa e curatrice Rosaria Lo Russo – autrice anche della postfazione critica – raccolga e scelga parte del suo incandescente «ficare» quotidiano riversato per un paio di anni nella piazza virtuale di Facebook; un «ficare scritto» che è l’esatto rovescio della medaglia dell’oralità degli slam. RASPINI SI SCAGLIA violento e preciso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

