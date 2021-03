Scream la serie tv, flop o cult? A voi la scelta (Di giovedì 4 marzo 2021) La saga di Scream ha dato il via anche a un’interessante serie tv prodotta dallo stesso Wes Craven e che ha alzato polemiche altalenanti. Scream, serie tvTra il 2015 e il 2019 è stata prodotta questa serie di 30 episodi da 40-42 minuti l’uno. Ideatori sono stati Jill Blotevogel, Dan Dworkin e Jay Beattie. Nel cast troviamo Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus, John Karna, Amadeus Serafini, Connor Weill, Carlson Young e molti altri ancora. Si basa sulla storia della saga slasher che però è stata totalmente rielaborata. La terza stagione, che è un reboot, è inedita in Italia. La prima ha 10 episodi ed è uscita su Netflix nel 2015 mentre la seconda un anno dopo con 12 puntate. C’è poi uno speciale di Halloween da 2 episodi. LEGGI ANCHE >>> Errore su Italia ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) La saga diha dato il via anche a un’interessantetv prodotta dallo stesso Wes Craven e che ha alzato polemiche altalenanti.tvTra il 2015 e il 2019 è stata prodotta questadi 30 episodi da 40-42 minuti l’uno. Ideatori sono stati Jill Blotevogel, Dan Dworkin e Jay Beattie. Nel cast troviamo Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus, John Karna, Amadeus Serafini, Connor Weill, Carlson Young e molti altri ancora. Si basa sulla storia della saga slasher che però è stata totalmente rielaborata. La terza stagione, che è un reboot, è inedita in Italia. La prima ha 10 episodi ed è uscita su Netflix nel 2015 mentre la seconda un anno dopo con 12 puntate. C’è poi uno speciale di Halloween da 2 episodi. LEGGI ANCHE >>> Errore su Italia ...

