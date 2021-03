Sanremo, la Rai parla di «ascolti clamorosi». Amadeus: «Una gioia, abbiamo fatto vero servizio pubblico» – La conferenza stampa (Di giovedì 4 marzo 2021) «Siamo molto contenti dei risultati ottenuti». Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa: dopo la seconda serata che ha portato a casa risultati tutt’altro che brillanti in termini di ascolti – si sono persi due milioni di spettatori rispetto al 2020 -, quello di stasera sarà lo show dedicato alle cover, in particolare alla canzone d’autore. Per il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, Amadeus è «più bravo dell’anno scorso», come ha detto durante la conferenza stampa di questa mattina, 4 marzo, glissando il più possibile sui dati Auditel. «L’ho trovato un vero intrattenitore, sobrio nella misura in cui bisognava esserlo in alcune circostanze». Per la direzione di rete, gli ascolti registrati nelle prime due serate del Festival sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Siamo molto contenti dei risultati ottenuti». Il Festival diè arrivato al giro di boa: dopo la seconda serata che ha portato a casa risultati tutt’altro che brillanti in termini di– si sono persi due milioni di spettatori rispetto al 2020 -, quello di stasera sarà lo show dedicato alle cover, in particolare alla canzone d’autore. Per il direttore di Rai 1, Stefano Coletta,è «più bravo dell’anno scorso», come ha detto durante ladi questa mattina, 4 marzo, glissando il più possibile sui dati Auditel. «L’ho trovato unintrattenitore, sobrio nella misura in cui bisognava esserlo in alcune circostanze». Per la direzione di rete, gliregistrati nelle prime due serate del Festival sono ...

