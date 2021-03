Sanremo 2021: il microfono di Fasma non funziona durante l’esibizione. Amadeus blocca tutto (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo 2021 arriva alla terza serata, durante la quale si esibiscono i big duettando con grandi artisti e interpretando delle cover. Ma durante l’esibizione di Fasma e Nesli è successo qualcosa di strano. Leggi anche–> Amadeus, critiche per il suo gesto a Sanremo: è polemica Sanremo 2021 arriva alla terza serata, durante la quale si L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 marzo 2021)arriva alla terza serata,la quale si esibiscono i big duettando con grandi artisti e interpretando delle cover. Madie Nesli è successo qualcosa di strano. Leggi anche–>, critiche per il suo gesto a: è polemicaarriva alla terza serata,la quale si L'articolo proviene da Leggilo.org.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - piccolafede87 : RT @VolpeReal: Ghemon: Sanremo 2017, 2019, 2021, 2023 #Sanremo2021 - BlueBandit_16 : RT @RaiRadio2: «Io ringrazio Willie per avermi invitato a cantare qui, non lo conoscevo bene ma in alcune cose che ha scritto mi ci rispecc… -