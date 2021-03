Sanremo 2021 | cosa succede se vince Irama? Amadeus | “Sarebbe il primo vincitore in Dad” Il precedente illustre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021)è già entrato nella storia del Festival di. L’artista è tutt’ora in gara, ma non salirà mai sul palco del teatro Ariston durante le serate ufficiali della kermesse: le esibizioni che vedrà il pubblico sono quelle registrate durante le prove generali. Questo perché due collaboratori del suo staff sono risultati positivi al tampone, e quindi il cantante è stato messo in quarantena preventiva (pur essendo negativo). Marebbe se dovesse realmentere il Festival? Allo stato attuale delle cose, non sembra neppure un’ipotesi così remota. Al momentorisulta terzo per la classifica generale della giuria demoscopica, mentre “La genesi del tuo colore” è il quarto brano sanremese più trasmesso dalle radio (dietro Gaia, Colapesce e Dimartino, Fedez e Michielin). ...