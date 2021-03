Per Lucio, Pietro Marcello: “Il mio sogno è presentare il film in Piazza Maggiore a Bologna” (Di giovedì 4 marzo 2021) Pietro Marcello ha presentato durante la Berlinale 2021 il suo nuovo documentario Per Lucio, un omaggio al grande cantante italiano Lucio Dalla. All'interno del programma della Berlinale 2021, attualmente in corso in modalità online per stampa e professionisti (la componente fisica, per il pubblico pagante, è prevista per giugno, situazione sanitaria permettendo), c'è anche il ritorno di Pietro Marcello al documentario con Per Lucio, un ritratto degli inizi della carriera di Lucio Dalla, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa (il cantante bolognese si è spento il primo marzo 2012). Tra materiale d'archivio e interviste inedite, il film restituisce un ritratto personale e sincero di uno dei grandi personaggi della cultura italiana, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021)ha presentato durante la Berlinale 2021 il suo nuovo documentario Per, un omaggio al grande cantante italianoDalla. All'interno del programma della Berlinale 2021, attualmente in corso in modalità online per stampa e professionisti (la componente fisica, per il pubblico pagante, è prevista per giugno, situazione sanitaria permettendo), c'è anche il ritorno dial documentario con Per, un ritratto degli inizi della carriera diDalla, a quasi dieci anni dalla sua scomparsa (il cantante bolognese si è spento il primo marzo 2012). Tra materiale d'archivio e interviste inedite, ilrestituisce un ritratto personale e sincero di uno dei grandi personaggi della cultura italiana, ...

