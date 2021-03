Motomondiale: dal 2023 Gp Ungheria entra in calendario (Di giovedì 4 marzo 2021) Budapest, 4 mar. - (Adnkronos) - Dorna Sports ha annunciato che è stato trovato l'accordo per far entrare nel calendario del Motomondiale dal 2023 il Gp di Ungheria. La gara si svolgerà in un circuito nuovo a Debrecen, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Budapest, 4 mar. - (Adnkronos) - Dorna Sports ha annunciato che è stato trovato l'accordo per farre neldeldalil Gp di. La gara si svolgerà in un circuito nuovo a Debrecen, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021.

