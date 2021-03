Loreto | il virus allenta la presa Situazione stabile invece a Castelfidardo | 218 i residenti che restano in isolamento

(Di giovedì 4 marzo 2021)- Contagi stabilizzati ae in lieve diminuzione a. In Valmusone, come nel resto della Provincia, l'osservata speciale resta la scuola dove la variante inglese aveva portato ...

Loreto_1910 : RT @ReitheraSrl: Le varianti virali del #Coronavirus sono al centro dell’attenzione degli scienziati e dell’opinione pubblica. Sono più per… -

Ultime Notizie dalla rete : Loreto virus

Corriere Adriatico

- Contagi stabilizzati a Castelfidardo e in lieve diminuzione a. In Valmusone, come nel resto della Provincia, l'osservata speciale resta la scuola dove la variante inglese aveva portato alla chiusura di interi plessi nelle scorse settimane. Nella città ...... incontri, documenti, discorsi, una umanità che deve riscrivere, lottando contro ilomicida ... Accompagnerà il papa l'icona della Madonna di. E sull'aereo papale, a rappresentare i ...L’ex governatore, battuto il virus, torna a parlare della gestione dell’emergenza: "I tecnici della Regione avevano capito in anticipo" ...La proposta è al vaglio della Regione Lazio dopo che nei giorni scorsi i vaccini sono arrivati sulle isole tramite un volo in elicottero accompagnati ...