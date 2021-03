Lombardia arancione rinforzato: chiudono tutte le scuole (Di giovedì 4 marzo 2021) Francesca Galici Troppi casi do coronavirus negli ultimi giorni e la Regione Lombardia opta la zona arancione rinforzata: all'orizzonte la possibilità della zona rossa Articolo in aggiornamento L'aumento dei contagi fa paura. La terza ondata è arrivata e rischia di fare molto male all'Italia, che ancora non è del tutto uscita dalla seconda. Con gli ospedali ancora pieni e il piano vaccinale in alto mare, la ripresa della corsa delle infezioni da coronavirus rischia di essere pericolosissima. Per evitare il tracollo del sistema sanitario, il governo e le Regioni stanno aumentando le restrizioni per provare a ridurre il contagio e così la Lombardia, prima di arrivare alla zona rossa, tenta il tutto per tutto con la zona arancione rafforzata. Una decisione presa da Attilio Fontana, che a breve renderà noto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Francesca Galici Troppi casi do coronavirus negli ultimi giorni e la Regioneopta la zonarinforzata: all'orizzonte la possibilità della zona rossa Articolo in aggiornamento L'aumento dei contagi fa paura. La terza ondata è arrivata e rischia di fare molto male all'Italia, che ancora non è del tutto uscita dalla seconda. Con gli ospedali ancora pieni e il piano vaccinale in alto mare, la ripresa della corsa delle infezioni da coronavirus rischia di essere pericolosissima. Per evitare il tracollo del sistema sanitario, il governo e le Regioni stanno aumentando le restrizioni per provare a ridurre il contagio e così la, prima di arrivare alla zona rossa, tenta il tutto per tutto con la zonarafforzata. Una decisione presa da Attilio Fontana, che a breve renderà noto ...

