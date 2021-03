L’Europa inizia la revisione progressiva dei dati sul vaccino russo Sputnik V (Di giovedì 4 marzo 2021) Alcune dosi del vaccino Sputnik 5 (foto: Mikhail Japaridze/Tass/Getty Images)L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di portarsi avanti: il Comitato per i medicinali umani (Chmp) ha avviato una rolling review, ossia una revisione progressiva dei dati che saranno via via disponibili sul vaccino anti-Covid russo Sputnik V. Di tempistiche per un’eventuale immissione in commercio è difficile parlare in questo momento, anche perché non ci sono ancora documenti sufficienti secondo gli standard di Ema per una domanda formale di autorizzazione. Rolling review Nonostante la Russia lo abbia registrato già lo scorso agosto, in Occidente Sputnik V rimane ancora un po’ misterioso. Le pubblicazioni sono poche e hanno fatto sorgere diverse ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) Alcune dosi del5 (foto: Mikhail Japaridze/Tass/Getty Images)L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha deciso di portarsi avanti: il Comitato per i medicinali umani (Chmp) ha avviato una rolling review, ossia unadeiche saranno via via disponibili sulanti-CovidV. Di tempistiche per un’eventuale immissione in commercio è difficile parlare in questo momento, anche perché non ci sono ancora documenti sufficienti secondo gli standard di Ema per una domanda formale di autorizzazione. Rolling review Nonostante la Russia lo abbia registrato già lo scorso agosto, in OccidenteV rimane ancora un po’ misterioso. Le pubblicazioni sono poche e hanno fatto sorgere diverse ...

