Leon Haslam | la storia di “Pocket Rocket”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Se il tuo compagno è una presenza ingombrante del calibro di Álvaro Bautista, è facile essere messi in disparte sotto il punto di vista mediatico. Forse in pochi hanno fatto caso al rinnovo per il 2021 dinel team Honda HRC in WSBK, dimenticando che per correre in forza alla più grande Casa motociclistica del mondo serve talento da vendere. Dietro alla sua riconferma non c’è solo un 2020 di risultati costanti e di accurato sviluppo della nuova CBR1000RR-R, ma anche la vasta esperienza dovuta ad una carriera lunghissima. Ripercorriamo le tappe che hanno caratterizzato la crescita agonistica di questo pilota, al quale la Superbike deve molto. I primi passi sulle due tempi del Motomondiale Nato a Ealing il 31 maggio 1983,è figlio di un altroarcinoto: suo padre Ron. Egli non ha bisogno di ...

