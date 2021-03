Le regole del nuovo Dpcm: novità per Pasqua e Pasquetta 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato il suo primo Dpcm, che detta le regole per il periodo 6 marzo-6 aprile (in cui ricadono anche Pasqua e Pasquetta). Confermate le anticipazioni circolate nei giorni scorsi: c’è la divisione “a colori” delle Regioni e resta fino al 27 marzo il divieto – già in vigore – di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità”. Ecco tutte le norme da rispettare, dalle seconde case ai ristoranti, passando per i cinema e i teatri. Nel nuovo decreto non viene più citata la misura secondo cui, “con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”. In ogni caso, a ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato il suo primo, che detta leper il periodo 6 marzo-6 aprile (in cui ricadono anche). Confermate le anticipazioni circolate nei giorni scorsi: c’è la divisione “a colori” delle Regioni e resta fino al 27 marzo il divieto – già in vigore – di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità”. Ecco tutte le norme da rispettare, dalle seconde case ai ristoranti, passando per i cinema e i teatri. Neldecreto non viene più citata la misura secondo cui, “con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”. In ogni caso, a ...

