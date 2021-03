Il labiale di Insigne che spacca Napoli

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il pareggio contro il Sassuolo,ha avuto momenti di rabbia: sui social impazza un suoche fa discutere Il gol del vantaggio al 90?, quello del pareggio al 95?, in mezzo un’altalena di emozioni contrastanti. Sassuolo-è stata una montagna russa per tutti i calciatori in campo: gol, pali, traverse, occasioni, tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lupofranci1 : Leggete il labiale ...'Questo è uno stratagemma' #Insigne .... Cumma fa' u gufu ?????????????? - SaxSan2 : La rabbia del tifoso... La rabbia di chi ama questa maglia! #Insigne #SassuoloNapoli - BombeDiVlad : ?? #Napoli, spunta il labiale di #Insigne nel post partita contro il #Sassuolo ?? Il capitano duro con i suoi compa… - DiegoDeLucaTwit : Il labiale di #Insigne... #SassuoloNapoli - aambros22 : RT @17su24: il labiale del capitano è chiarissimo cosa dice per voi? #Insigne #Sassuolo #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : labiale Insigne

Ha lasciato tutti in apprensione per l'uscita dal campo in ambulanza e per quelpreoccupante diai membri della panchina, che lasciava intuire come avesse perso i sensi. In effetti Victor Osimhen nello sbattere violentemente la testa sul rettangolo verde dopo uno ...Undiconferma che il giocatore è svenuto, mentre i medici del club hanno confermato che hanno chiesto l'utilizzo dell'ossigeno, ma secondo quanto riportato da Sky Sport ora il ...Ancora un risultato incredibile per il Napoli, che ha subito il gol del 3-3 proprio in extremis su calcio di rigore: Insigne furioso ...Calci a una bottiglietta e ai cartelloni pubblicitari, parole di fuoco: al capitano del Napoli sono saltati i nervi dopo il 3-3 del Sassuolo.