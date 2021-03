Hamsik torna nel Vecchio Continente. Tentazione Napoli per preparare al meglio i Campionati Europei ? (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ finita anzitempo l’esperienza cinese di Hamsik. Il centrocampista ha rescisso il contratto con il Dalian ed è tornato in Europa. Marek Hamsik ha deciso di far ritorno nel Vecchio Continente con l’intento di preparare al meglio la partecipazione ai Campionati Europei durante i quali indosserà la maglia della Slovacchia. Hamsik non ha solo nostalgia di casa, vuole giocare in un campionato competitivo per potersi allineare alla tensione agonistica dei propri compagni di squadra. La Slovacchia punta ad essere una mina vagante nei Campionati Europei dopo il rinvio imposto dal Covid-19 l’anno passato. Al momento non esiste nessun contatto tra il Napoli e Marek ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) E’ finita anzitempo l’esperienza cinese di. Il centrocampista ha rescisso il contratto con il Dalian ed èto in Europa. Marekha deciso di far ritorno nelcon l’intento dialla partecipazione aidurante i quali indosserà la maglia della Slovacchia.non ha solo nostalgia di casa, vuole giocare in un campionato competitivo per potersi allineare alla tensione agonistica dei propri compagni di squadra. La Slovacchia punta ad essere una mina vagante neidopo il rinvio imposto dal Covid-19 l’anno passato. Al momento non esiste nessun contatto tra ile Marek ...

