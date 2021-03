FRITZ!OS 7 25 | aggiornamento per lo smart working

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il nuovo7.25 è disponibile al download gratuito per aggiornare tutti i prodotti FRITZ! compatibili e portare nelle nostre case tante novità per aiutarci nelloe didattica a distanza AVM annuncia la disponibilità del nuovo7.25, l’gratuito con oltre 70 nuove funzionalità e miglioramenti per tutti i prodotti FRITZ!. Video conferenze,, streaming video, didattica a distanza e tempo libero:7.25 offre una serie di nuovi vantaggi pensati per l’utente finale, oltre a garantire stabilità e sicurezza per tutti i prodotti FRITZ!7.25: le principali novità: Lavoro da remoto e impostazione della priorità dei dispositivi: gli utenti possono impostare facilmente la ...

Tom's Hardware Italia

