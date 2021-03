TV7Benevento : Covid: Biancofiore incontra Gelmini, 'più attenzione a territori montani'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biancofiore

Affaritaliani.it

Secondo Michaela, parlamentare di Forza Italia Alto Adige e membro del Coordinamento di ...dei territori che sarà una conseguenza diretta dalla crisi del turismo dovuto all'epidemia...... da utilizzare per risollevare il settore turistico, il più colpito dalla crisi -", spiega la ... per marciare verso un traguardo unico: risollevare l'intero Paese", chiude. Da ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - 'Ho incontrato il ministro per gli Affari regionali ed Autonomie, Mariastella Gelmini. L’incontro durato circa un’ora, ...belluno «Forza Italia dimostra una costante attenzione per il mondo della neve, degli operatori turistici, dei maestri di sci, degli impiantisti e di tutto l’indotto economico relativo». Parole della ...