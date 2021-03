Conte, come gestire i diffidati? Quattro big a rischio contro l’Atalanta (Di giovedì 4 marzo 2021) “La prossima è la gara più importante della stagione. L’esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. La gara più importante della stagione è quella col Parma. A prescindere, tutti devono metterci attenzione e intensità”. Parole e pensieri di Antonio Conte in conferenza stampa. Chiara espressione di come puntare allo scudetto significhi ragionare di partita in partita. Ma non sempre guardare solo all’imminente può rivelarsi una tattica vincente. Il tecnico salentino ha sempre confermato di voler utilizzare la miglior Inter possibile a prescindere dagli avversari. I diffidati, in questo senso, non sono una discriminante nella scelta degli undici che scenderanno in campo al Tardini. “Se arriverà un’ammonizione, la gara successiva la giocherà un altro. Non voglio perdere tempo in calcoli stupidi che potrebbero solo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) “La prossima è la gara più importante della stagione. L’esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. La gara più importante della stagione è quella col Parma. A prescindere, tutti devono metterci attenzione e intensità”. Parole e pensieri di Antonioin conferenza stampa. Chiara espressione dipuntare allo scudetto significhi ragionare di partita in partita. Ma non sempre guardare solo all’imminente può rivelarsi una tattica vincente. Il tecnico salentino ha sempre confermato di voler utilizzare la miglior Inter possibile a prescindere dagli avversari. I, in questo senso, non sono una discriminante nella scelta degli undici che scenderanno in campo al Tardini. “Se arriverà un’ammonizione, la gara successiva la giocherà un altro. Non voglio perdere tempo in calcoli stupidi che potrebbero solo ...

