Chi è Peter Pichler, l’ospite degli Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è Peter Pichler, il musicista ospite degli Extraliscio e Davide Toffolo per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover? Il suo nome è noto tra gli appassionati di musica elettronica per la passione di Pichler per il Trautonium, particolare strumento considerato un antesignano dei sintetizzatori moderni. Il musicista – che si è formato a stretto contatto con la scena punk tedesca: nella biografia sul suo sito web racconta che a 14 anni faceva già parte di una band, i Condom e che a causa di un testo ritenuto offensivo verso le autorità vennero pure arrestati. Peter Pichler ha raccontato di aver scoperto il suono del Trautonium da ragazzino e di esserne ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è, il musicista ospiteper la terza serata del Festival di, quella dedicata ai duetti e alle cover? Il suo nome è noto tra gli appassionati di musica elettronica per la passione diper il Trautonium, particolare strumento considerato un antesignano dei sintetizzatori moderni. Il musicista – che si è formato a stretto contatto con la scena punk tedesca: nella biografia sul suo sito web racconta che a 14 anni faceva già parte di una band, i Condom e che a causa di un testo ritenuto offensivo verso le autorità vennero pure arrestati.ha raccontato di aver scoperto il suono del Trautonium da ragazzino e di esserne ...

