Catania-Palermo, Russotto: "Li abbiamo messi in difficoltà, è mancato il gol. Ko duro da digerire"

Parola a Andrea Russotto.Diversi sono stati i temi trattati dal jolly offensivo del Catania, protagonista di un'azione a tu per tu con Pelagotti all'inizio del secondo tempo: un turo che si è infranto sul palo. "Commentare questa partita è difficile. Non siamo riusciti a vincerla nonostante le occasioni che abbiamo avuto, specialmente io. Sono andato a botta sicura ma purtroppo ho colpito il palo. È andata così ed è dura digerire una sconfitta del genere in una partita del genere. Siamo abbattuti e dispiaciuti, ma parlarne diventa inutile", ha dichiarato Russotto al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena mercoledì sera allo Stadio "Angelo Massimino".

